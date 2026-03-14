Legge Brambilla | il macello storico rischia la chiusura

Una proposta di legge in Lombardia mette a rischio la chiusura di un’attività storica legata alla filiera equina. La legge, nota come legge Brambilla, è al centro di un dibattito che coinvolge diversi attori del settore. La decisione finale sulla sua approvazione potrebbe determinare il destino di un’attività che da anni opera nella regione.

Il destino di un’attività storica in Lombardia si gioca oggi su una proposta di legge che minaccia il futuro della filiera equina. Maurizio Brini, titolare del Centro Carni Cavallo a Calolziocorte, avverte che l’approvazione della normativa Brambilla potrebbe costringere al definitivo abbassamento delle saracinesche dopo settant’anni di presenza sul territorio. L’onorevole Michela Vittoria Brambilla, residente proprio nel comune dove opera il negozio, ha lavorato alla stesura di questo testo legislativo che vieta la vendita e il consumo di carne di cavallo. Di fronte a tale prospettiva, la famiglia Brini ha lanciato un appello urgente sui social media per raccogliere firme e bloccare l’iniziativa legislativa prima che diventi realtà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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