Il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze ha chiesto un aggiornamento urgente della Legge Regionale 40 del 2005, considerata un punto di riferimento del sistema sanitario toscano da oltre due decenni. La richiesta è stata annunciata oggi, evidenziando la necessità di rivedere le norme che regolano la professione medica nella regione.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, Pietro Dattolo, ha lanciato oggi un appello urgente per aggiornare la Legge Regionale 40 del 2005, pilastro del sistema sanitario toscano da ventuno anni. Durante un incontro tenutosi nella sede dell’Ordine a Firenze, dedicato alla memoria di Antonio Panti, i vertici sanitari hanno sottolineato come il modello attuale mostri segni di affaticamento e richieda un intervento coraggioso che preservi ciò che funziona ma elimini le rigidità burocratiche emerse nel tempo. La discussione si è concentrata sulla necessità di riequilibrare la logica gestionale con l’autonomia clinica, affrontando sfide moderne come l’invecchiamento demografico e l’avvento dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legge 40: i medici chiedono un aggiornamento urgente

Articoli correlati

Abruzzo: i balneatori chiedono revisione urgenteIl presidente del Sib Abruzzo e di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, ha richiesto un tavolo di concertazione urgente con la Regione per...

Menarini Bus di Flumeri: i sindacati chiedono un incontro urgenteTempo di lettura: < 1 minutoLe Organizzazioni Sindacali Fim Fiom Uilm Fismic Uglmdi Avellino chiedono formalmente un incontro urgente in merito alla...

How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions

Una raccolta di contenuti su Legge 40 i medici chiedono un...

Temi più discussi: Servizio sanitario toscano: a 20 anni dalla legge 40, tavolo di confronto tra medici e istituzioni; Sumai, 'per gettonisti 150 euro l'ora contro 40 del Ssn, sistema da rivedere'; Medicina generale. FMT contro la pdl Benigni: In intercetta i reali problemi, anzi acuisce le criticità; Medici Di Famiglia, Proposta Di Legge. Confronto Acceso Tra Politica E Sindacati.

Servizio sanitario toscano: a 20 anni dalla legge 40, tavolo di confronto tra medici e istituzioniCrediamo che a 21 anni dall’entrata in vigore della riforma che ha ridisegnato il servizio sanitario toscano sia doveroso fare un bilancio serio, ... gonews.it

Il piano Crosetto per i medici delle forze armate: corpo unico e lavoro anche negli ospedali civiliIl disegno di legge presentato dal ministro della Difesa. Oggi, dall’aeronautica ai carabinieri, ogni ramo ha il suo ... repubblica.it

In Italia si discute di una proposta di legge che potrebbe cambiare il destino di un alimento presente da secoli in alcune cucine regionali. L’idea è riconoscere cavalli, asini e muli come animali d’affezione. Se il provvedimento venisse approvato, la macellazion - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Montanari: “In Parlamento c'è un'altra legge Bartolozzi con lo scopo di devastare la Costituzione” x.com