Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, Charles Leclerc si è classificato quarto, riconoscendo di aver avuto problemi con la sua vettura nella sessione. Nonostante le difficoltà, il pilota ha dichiarato che punta a vincere la gara di domani. La sua posizione in qualifica riflette le sfide affrontate durante le prove, ma l’obiettivo resta la vittoria in corsa.

Nel contesto del Gran Premio di Cina 2026, Charles Leclerc ha ammetto difficoltà specifiche sulla pista di Shanghai durante le qualifiche, terminando in quarta posizione. Nonostante il distacco dalla pole position di Kimi Antonelli sia di tre decimi e mezzo, il pilota monegasco punta alla vittoria nella gara domattina. La situazione vede una Ferrari competitiva ma con sfide tecniche legate all’assetto e al comportamento della vettura in questa specifica configurazione. L’analisi tecnica rivela che la macchina richiede costanza piuttosto che prestazioni massime nel giro veloce, un cambio di paradigma rispetto alle abitudini passate del pilota. Leclerc, pur non essendo soddisfatto del risultato parziale, sottolinea come l’obiettivo finale rimanga vincente per la corsa principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leclerc: “Pessimo in qualifica, ma domani vinco

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Leclerc dopo le qualifiche del GP di Cina: "Partiamo con l'obiettivo di vincere la gara" #SkyMotori #F1 #Formula1 #ChineseGP #Leclerc x.com