Leclerc al limite | Villeneuve critica la difesa contro

Durante la corsa sprint a Shanghai, Charles Leclerc si è trovato a dover affrontare una dura battaglia contro Lewis Hamilton, spingendosi fino ai limiti delle proprie capacità. Jacques Villeneuve ha commentato l’andamento della gara, evidenziando come Leclerc abbia tentato di resistere alla pressione di Hamilton. La battaglia tra i due piloti ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti all’evento.

La corsa sprint a Shanghai ha Charles Leclerc spingersi al limite nella lotta con Lewis Hamilton, secondo l’analisi di Jacques Villeneuve. Il pilota monegasco è stato giudicato eccessivamente aggressivo mentre difendeva la sua posizione contro il britannico. L’ex campione del mondo 1997 ha notato come le manovre di Leclerc siano state percepite come quasi fuori dai limiti accettabili della competizione. Hamilton, che aveva mostrato una vera velocità nelle fasi iniziali, si è trovato in difficoltà a causa dell’usura dei pneumatici derivante dalla battaglia con George Russell. La dinamica si è sviluppata quando Leclerc ha iniziato ad applicare pressione sul suo ex compagno di scuderia Mercedes già dal sesto giro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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