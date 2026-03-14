Lecco AVS presenta ordine del giorno | Il 28 aprile niente iniziative che richiamino il fascismo

Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra a Lecco ha presentato un ordine del giorno che invita l’amministrazione a impedire lo svolgimento di iniziative commemorative il 28 aprile che possano richiamare simboli o ideologie legate al fascismo. La richiesta si basa sulla volontà di evitare manifestazioni che possano essere interpretate come riferimenti al regime fascista.

Anghileri: "Negli anni scorsi manifestazioni repubblichine e manifesti abusivi firmati dai camerati. Forte preoccupazione e tensioni. Chiediamo confronto con Questura per evitare apologia del fascismo" Il gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione di attivarsi affinché, sul territorio cittadino, non si svolgano il 28 aprile iniziative commemorative che possano richiamare simbolicamente o ideologicamente il regime fascista. Proprio oggi ricorre il cinquantesimo anniversario del conferimento alla città di Lecco della Medaglia d'argento al valor militare per la Lotta di Liberazione, riconoscimento che testimonia il contributo del territorio alla lotta partigiana e alla conquista della democrazia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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