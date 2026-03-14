Lecco 2026 Gagliardi Forza Italia | Unità del centrodestra valore supremo In campo a sostegno di Filippo Boscagli

In vista delle prossime elezioni comunali a Lecco, il segretario provinciale di Forza Italia ha annunciato che il partito sosterrà Filippo Boscagli. Gagliardi ha sottolineato l'importanza dell’unità del centrodestra come valore prioritario, confermando la linea di coerenza e responsabilità politica assunta dal partito dopo aver partecipato ai confronti sui tavoli regionali e nazionali. La candidatura di Boscagli sarà quindi supportata ufficialmente da Forza Italia.

La commissaria Tentori: "Lista di alto profilo per mondo produttivo e moderato". Ringraziamento a Carlo Piazza: "Coraggio, visione, capacità di ascolto" “Porteremo nella coalizione il DNA che ci distingue: siamo e restiamo il presidio dei valori liberali, riformisti, garantisti e della tradizione cristiana. Queste non sono solo parole, ma la bussola che guiderà la nostra azione amministrativa a fianco di Filippo Boscagli, a cui garantiremo un impegno 'pancia a terra' per tutta la durata della campagna elettorale.” Un passaggio fondamentale del segretario riguarda il percorso fin qui tracciato: “Forza Italia Lecco non dimentica gli impegni presi e la stima costruita sul campo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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