Nel match tra Lecce e una grande squadra, il Lecce si presenta con un buon avvio e segna il primo gol, rimanendo in vantaggio per circa 45 minuti. Poi l’allenatore avvicenda alcuni giocatori, inserendo i titolari, e la partita cambia volto. Durante l’incontro, un giocatore cade infortunato a causa di un malore e viene assistito. Alla fine, la squadra ospite ribalta il risultato grazie all’ingresso di alcuni giocatori chiave.

Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. E conta il risultato. Il Lecce fa la big contro una big, gioca alla pari del Napoli, va in vantaggio e spreca il raddoppio. Il paradosso è questo, almeno stavolta: il Lecce ha da recriminare per aver sprecato il raddoppio, non ha alzato il muro come contro Juventus, Inter e Milan. Non cambia il risultato. Il salentino Antonio Conte quando si è visto perso ha messo dentro De Bruyne e McTominay, il Napoli ha cambiato pelle e l'ha ribaltata. La partita. Il primo tempo è un manifesto del Lecce versione big: la squadra di Di Francesco ci prova con due corner in due minuti e fa le prove generali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce perfetto per 45', poi Conte mette i big e la ribalta. Malore per Banda

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