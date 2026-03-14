Il Lecce inizia bene contro una squadra di alta classifica, giocando alla pari e andando in vantaggio. Tuttavia, nella seconda parte del match, l’ingresso dei giocatori più esperti da parte dell’allenatore cambia l’andamento della partita, portando la squadra avversaria a ribaltare il risultato. Durante il match, si registra anche un episodio di preoccupazione per un infortunio a un giocatore.

Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. E conta il risultato. Il Lecce fa la big contro una big, gioca alla pari del Napoli, va in vantaggio e spreca il raddoppio. Il paradosso è questo, almeno stavolta: il Lecce ha da recriminare per aver sprecato il raddoppio, non ha alzato il muro come contro Juventus, Inter e Milan. Non cambia il risultato. Il salentino Antonio Conte quando si è visto perso ha messo dentro De Bruyne e McTominay, il Napoli ha cambiato pelle e l'ha ribaltata. La partita. Il primo tempo è un manifesto del Lecce versione big: la squadra di Di Francesco ci prova con due corner in due minuti e fa le prove generali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce perfetto per 45', poi Conte mette i big e la ribalta. Grande paura per Banda

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