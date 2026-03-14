Lecce Di Francesco riorganizza la squadra con gli uomini contati Ansa

A Lecce, l’allenatore ha deciso di riorganizzare la formazione a causa di numerosi infortuni che hanno colpito diversi giocatori. La squadra si trova in una fase difficile, con molte assenze che influiscono sulla composizione delle rose e sulla preparazione. La situazione richiede nuove strategie, mentre il gruppo cerca di mantenere concentrazione e determinazione nonostante le difficoltà.

La situazione in casa Lecce è piuttosto complicata: la squadra, colpita da diversi infortuni, ha un fattore che incide inevitabilmente anche sul morale del gruppo. Di Francesco, infatti, si trova di fronte a molte scelte obbligate nella preparazione della partita. Ecco gli aggiornamenti offerti da Agenzia Ansa: “È un Lecce speranzoso, ma allo stesso tempo realista, quello salito sul torpedone direzione Napoli per una sfida dal pronostico sulla carta scontato, ma che potrebbe comunque riservare qualche sorpresa. Eusebio Di Francesco, tecnico dei giallorossi, si porta dietro ancora qualche dubbio di formazione, legato soprattutto alla condizione di alcuni uomini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lecce, Di Francesco riorganizza la squadra con gli uomini contati (Ansa) Articoli correlati Napoli in emergenza verso la Juve: Conte con gli uomini contatiIl Napoli si avvicina alla sfida di domani contro la Juventus con l’organico ridotto all’osso. Verso Lecce-Inter, Chivu cambia ancora: uomini contati a centrocampoBarella-Calhanoglu out e Zielinski potrebbe non essere rischiato, almeno dal primo minuto. Altri aggiornamenti su Lecce Di Francesco riorganizza la... Di Francesco: A Napoli serviranno coraggio e personalitàIl tecnico giallorosso alla vigilia della sfida del Maradona: Dovremo alzare il livello sotto tutti gli aspetti. pianetalecce.it Il Lecce sogna l'impresa nel tempio di Maradona. A Napoli con tanti dubbi di formazioneLa corsa a ostacoli del Lecce verso il raggiungimento della quarta salvezza consecutiva in Serie A continua oggi nel tempio calcistico intitolato a Diego Armando Maradona. Dopo la ... quotidianodipuglia.it