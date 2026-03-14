Un imprenditore che gestisce tre attività nel CinemaCity ha segnalato un aumento dei costi di oltre il 60% nelle bollette. Da 18mila euro nel 2024, le spese salgono a 29mila euro nel 2025, a causa del passaggio dalla Tari alla Tcp. Le attività coinvolte sono la bruschetteria Pandeajo, Smash Burger e Cinepizza.

"Da 18mila euro nel 2024 a 29mila nel 2025". È questo l’aumento che l’imprenditore Cristiano Ricciardella (foto) si è visto in bolletta con il passaggio da Tari a Tcp per le sue attività all’interno del CinemaCity: la bruschetteria Pandeajo, Smash Burger e Cinepizza. Tre attività che nel complesso coprono 1100 metri quadrati. Ricciardella, cosa ha pensato quando si è trovato di fronte la bolletta della Tcp? "Sconcerto. Noi ci ritenevamo anche abbastanza virtuosi perché abbiamo iniziato subito con la differenziata e seguito tutti i precetti indicati. Ci aspettavamo quantomeno di pagare uguale o al limite un alleggerimento. E invece ci è arrivata la stangata del 60% in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le tre attività dentro al CinemaCity: "Il rincaro è scellerato, oltre il 60%"

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