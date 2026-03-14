Nella collezione Primavera Estate 2026, le tonalità di borse e scarpe si fanno notare con colori decisi e vivaci, senza mezze misure. Le nuove proposte puntano tutto sull'impatto delle sfumature, che trasformano i capi e danno carattere a ogni outfit. Le tendenze di stagione privilegiano tonalità intense e accese, capaci di catturare l’attenzione e di conferire personalità a accessori e calzature.

A ccessori, che passione. Una borsa o una scarpa nuova sono capaci di svoltare il look e l’umore. E nella Primavera Estate 2026 questo potere magico è insito tutto nel colore. Quali sono le tonalità di tendenza del momento? 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › L’accessorio del mese: una borsa dall’animo eclettico per stile e formato Le nuance protagoniste per la stagione non hanno mezze misure. Bianca o nera, la borsa perfetta. O tutti e due, grazie a studiati mix in black&white: poli opposti che si attraggono nell’outfit. Per le amanti delle tonalità vitaminiche, arancio e giallo la fan da padrone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le tonalità protagoniste su borse e scarpe non hanno mezze misure

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Il Biondo Burro È una delle tonalità protagoniste della Primavera/Estate 2026 Un biondo luminoso e raffinato che conquista per la sua eleganza naturale. Caldo, cremoso e avvolgente, richiama le tonalità del burro montato e della panna fresca , mant - facebook.com facebook