Le testimonianze di Veronica insegnante a Messina e Alessandra volontaria Aism a Cosenza | un’esperienza che ci ha cambiato la vita

Due donne, Veronica e Alessandra, raccontano le loro esperienze di servizio civile. Veronica, insegnante a Messina, ha lavorato presso il Collegio Sant’Ignazio tra il 2023 e il 2024, mentre Alessandra, volontaria dell’Aism a Cosenza, ha svolto il suo impegno nello stesso periodo. Entrambe descrivono come questa esperienza abbia influito profondamente sulla loro vita personale e professionale.

«Tra il 2023 e il 2024 ho svolto il servizio civile universale presso il Collegio Sant’Ignazio di Messina e posso affermare che l’impatto sulla mia vita personale e professionale è stato determinante». A parlare è Veronica Bella, oggi docente nello stesso Istituto dove si è fatta apprezzare a tal punto da conquistare tutti, dalla preside Maria Muscherà ai responsabili del coordinamento scolastico Catia Zappia e Giuseppe Formica: «Ho cominciato dopo la laurea magistrale in storia dell’arte e, come tanti giovani a soli 25 anni, le aspettative per il mio futuro erano accompagnate da poche certezze. Avevo cominciato il percorso di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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