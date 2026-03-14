Ieri sera, al Palazzo del Capitano del Popolo nell’hotel Posta di piazza del Monte, si è tenuto un incontro dedicato alle motivazioni del sì al referendum sulla riforma della giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, interessato a conoscere i dettagli e le implicazioni della proposta. Nessun rappresentante ha espresso opinioni personali, concentrandosi esclusivamente sui fatti riguardanti la riforma.

Sala piena al Palazzo del Capitano del Popolo dell’hotel Posta, in piazza del Monte, ieri sera per l’incontro ‘Le ragioni del Sì referendum’. Ospite il noto giornalista e opinionista Andrea Sallusti, portavoce nazionale del comitato Sì Riforma, al tavolo assieme a membri del comitato reggiano ed esponenti locali di Forza Italia Claudio Bassi, Fabio Filippi e Andrea Saccani, oltre al consigliere regionale azzurro ed ex sindaco di Parma, Pietro Vignali. L’incontro si apre con tutti in piedi a cantare l’inno nazionale, prima di addentrarsi nel merito della riforma costituzionale per cui si è chiamati alle urne il prossimo 22 e 23 marzo. Una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Le ragioni del Sì referendum’: "Riforma essenziale per la giustizia"

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: a Bobbio un incontro pubblico per approfondire le ragioni del “Sì”

Grottaglie, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: focus sul referendum e le ragioni del “SÌ”Grottaglie ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e ai quesiti referendari.

CASSESE: LE RAGIONI DEL SÌ ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (ATREJU 2025)

Aggiornamenti e notizie su 'Le ragioni del Sì referendum' Riforma...

Temi più discussi: Riforma della giustizia: le ragioni del Sì; Le ragioni del No di Gabriella Luccioli; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No.

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Le ragioni del sì e del no: alle 20.15 lo speciale su Bergamo TvIL DIBATTITO. Ospiti di Simona Befani il procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli e il presidente della Camera penale Enrico Pelillo. In studio anche Franco Cattaneo. ecodibergamo.it

Nel corso della trasmissione Giustizia al Bivio, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi ha spiegato le ragioni del No alla riforma della giustizia nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’intervista è stata realizzata da Maria Teresa Carroz - facebook.com facebook

In diretta da Torino: “Una riforma che rafforza la politica, non le garanzie dei cittadini” Segui il confronto con Gustavo Zagrebelsky, Enrico Grosso e il Presidente Giuseppe Conte per capire cosa c’è davvero in gioco per la nostra democrazia nel referendum d x.com