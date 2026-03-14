Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano che l'ex presidente ha deciso di sospendere le sanzioni sul petrolio russo. Allo stesso tempo, si svolge una campagna per il referendum sulla magistratura, con coinvolgimento di diverse forze politiche e cittadini. Sono state annunciate iniziative di vario genere, mentre si attendono sviluppi ufficiali nei prossimi giorni.

La notizia principale sulla maggior parte dei giornali di oggi è la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di sospendere le sanzioni sul petrolio russo, per contenere gli effetti sul prezzo del petrolio della guerra in Medio Oriente e del blocco navale dello stretto di Hormuz; la decisione è stata criticata sia dall’Ucraina che dai paesi dell’Unione Europea. Avvenire titola invece sui bombardamenti israeliani a Beirut, in Libano, mentre i giornali che non aprono sulla guerra in Medio Oriente seguono la campagna per il referendum sulla magistratura in programma il 22 e il 23 marzo. Sono tempi globalizzati in cui ne sapete un sacco,... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 8 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Approfondimenti e contenuti su prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 11 marzo 2026; Tutta la storia in un titolo: le prime pagine del Corriere in un libro; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 marzo: la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: L’Inter vota ChivuVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 marzo 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 14 marzo - facebook.com facebook ’ Tutte le prime pagine e le notizie principali dei quotidiani sportivi di oggi nella nostra rassegna stampa digitale Guarda la puntata integrale di Otto in Punto sull'app di #Sportitalia x.com