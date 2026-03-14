Le persone stressanti potrebbero farci invecchiare più in fretta | anche di 9 mesi secondo un nuovo studio

Uno studio pubblicato sulla rivista PNAS evidenzia che il contatto frequente con persone considerate stressanti può accelerare l’invecchiamento biologico di circa nove mesi. La ricerca si concentra sugli effetti delle interazioni sociali e i possibili risvolti sul processo di invecchiamento, senza entrare nel merito delle cause o dei motivi dietro questa relazione.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS suggerisce che avere a che fare regolarmente con persone particolarmente stressanti potrebbe accelerare l’invecchiamento biologico anche di circa nove mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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