Le migliori scuole superiori di Firenze del 2026

Nel 2026, le scuole superiori di Firenze si distinguono per diversi indirizzi e livelli di offerta formativa. Studenti e famiglie si confrontano con un'ampia varietà di opzioni, che spaziano tra istituti tecnici, professionali e licei. La decisione riguarda studenti che devono scegliere tra strutture pubbliche e private, valutando le caratteristiche di ciascuna scuola.

La scelta della scuola superiore non è mai semplice. Si tratta di una tappa decisiva della vita dei ragazzi e che coinvolge anche le famiglie. Tra indirizzi liceali, istituti tecnici e professionali, l’offerta è ampia e spesso prevale un senso di smarrimento. 6.500 euro al mq, sbarre e giardinieri: vi porto nella Cittadella dei ricchi fiorentini Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. Chi sono i tre arrestati Quartieri vip, club e hobby esclusivi. Vi racconto come (e dove) vivono i ricchi fiorentini . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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