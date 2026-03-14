le guerriere al teatro nuovo

Al Teatro Nuovo, un gruppo di giovani eroine si prepara ad affrontare una minaccia che mette in discussione l'equilibrio del mondo. Le protagoniste, descritte come guerriere, sono pronte a scoprire i propri poteri in un racconto che unisce azione e scoperta personale. Lo spettacolo si focalizza su un mondo in bilico, con le protagoniste al centro di una sfida che cambierà il loro destino.

Un mondo in equilibrio, una minaccia in arrivo e un gruppo di giovani eroine pronte a scoprire il proprio vero potere. Demon Hunters arriva oggi alle 17 e alle 21 a Teatro Nuovo con uno spettacolo originale, ispirato al film Netflix, che unisce danza, musica e racconto in una grande avventura dal linguaggio accessibile e coinvolgente. La storia segue le Demon Hunters nel momento più delicato della loro missione: l’energia che protegge il mondo si sta indebolendo e solo attraverso il talento, la collaborazione e il coraggio sarà possibile riportare l’armonia. Ogni personaggio affronta la sfida a modo suo, imparando che la forza non nasce dalla competizione, ma dall’ascolto e dalla fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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