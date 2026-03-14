Le Ferrari sono pericolose | guarda gli highlights delle qualifiche

Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, davanti al compagno di squadra Russell. Le immagini salienti mostrano le performance dei piloti e le loro vetture in pista, evidenziando le manovre e i tempi registrati durante le sessioni. I risultati hanno determinato la griglia di partenza della gara, con Antonelli in prima fila e Russell subito dietro.

Gli highlights delle qualifiche del GP Cina: pole position per Kimi Antonelli, che precede il compagno di squadra Russell. Poi le ferrari di Hamilton e Leclerc e le McLaren di Piastri e Norris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Ferrari sono pericolose: guarda gli highlights delle qualifiche Articoli correlati F1, le Mercedes volano, ma Hamilton c'è: GP Cina, highlights qualifiche sprintGli highlights delle qualifiche sprint del GP Cina, dominate dalla Mercedes: Russell precede Antonelli e la McLaren di Norris. Olimpia, così non va! Ko contro l'Hapoel: guarda gli highlightsI play-in si allontano per Milano: la sconfitta per 92-89 contro l'Hapoel pesa nella corsa per restare competitivi in Eurolega. Tutti gli aggiornamenti su Ferrari sono Discussioni sull' argomento Norris e Sainz distruggono la F1 del 2026: Tutto artificiale e pericoloso, non è sicuro; Incontro di Cairo: L’intervento della consigliera Giorgia Ferrari; F1 a Melbourne: Mercedes vola, Ferrari insegue e il resto della griglia è nel caos.; F1 | Caso partenze 2026: Mercedes insiste, Ferrari dice di no. Le Ferrari sono arrivate seconda e terza nella sprint race che precede il Gran Premio di Cina x.com F1, SPRINT CINA - Russell vince, ma le Ferrari sono li. 2° Leclerc, 3° Hamilton. #f1 #chinesegp #motorpaddock365 #scuderiaferrari #fblifestyle - facebook.com facebook