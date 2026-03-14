Le Corti ospita Olimpiadi | fumetti e sport al piano -2

Nel centro commerciale Le Corti, al piano -2, vengono allestite esposizioni dedicate alle Olimpiadi, con fumetti e immagini sportive che attirano i visitatori. La mostra, dedicata alle competizioni invernali, trasforma l’ambiente in un percorso espositivo che combina arte e sport. L’iniziativa coinvolge artisti e appassionati, portando l’atmosfera olimpica nel cuore della Città Giardino.

Il fascino delle competizioni invernali sbarca nel cuore della Città Giardino, trasformando il centro commerciale Le Corti in una galleria a cielo aperto. La mostra curata da Maurizio Gandini, ospitata al piano sotterraneo della struttura in Piazza, utilizza il linguaggio del fumetto per raccontare la storia dei Giochi fino a metà aprile. L’iniziativa non si limita alla semplice esposizione di immagini, ma punta a rendere accessibili i valori dello sport a visitatori di tutte le età attraverso pannelli illustrati e un filmato emozionale proiettato nello spazio espositivo. Si tratta di un progetto che cerca di colmare il divario tra l’eccellenza agonistica e la vita quotidiana dei cittadini varesini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Le Corti ospita Olimpiadi: fumetti e sport al piano -2 Articoli correlati Moda e sport si incontrano a Milano: Casa Airbnb ospita il talk sull’evoluzione dello stile atletico e le sue tendenze.Milano è il palcoscenico di un inedito dialogo tra moda, sport e cultura presso Casa Airbnb, in via Senato 14, dove Italia ha organizzato un talk... Franco Bragagna approda a Sky Sport per le Olimpiadi e ritrova Caressa dopo gli attacchi al vetrioloFranco Bragagna, voce storica dell’atletica leggera e dei grandi eventi sportivi italiani, commenterà per la prima volta le Olimpiadi di Milano...