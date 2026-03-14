Le aziende devono ora riconoscere l’importanza di una comunicazione efficace, poiché i cambiamenti avvenuti negli ultimi 25 anni hanno rivoluzionato il modo di interagire con clienti e partner. La trasformazione digitale e le nuove piattaforme hanno modificato le strategie comunicative, rendendo essenziale un approccio più diretto e trasparente. La comunicazione aziendale oggi rappresenta un elemento cruciale per la presenza sul mercato.

I 25 anni che ci separano dall’inizio del nuovo secolo hanno cambiato radicalmente e per sempre il modo di comunicare delle azien de. Se prima del passaggio di millennio si poteva guardare con cu riosità a quei brand che facevano piccole rivoluzioni nel presentare un’immagine innovativa, che nasceva da un utilizzo combinato che mescolava pubblicità, marketing e declinazione dell’identità – penso a marchi come Benetton, Patagonia, Apple o Nike –, ora non è più possibile stare seduti comodamente in platea a godersi lo spettacolo. Oggi qualunque azienda, a prescindere dalla sua dimensione, dal suo settore merceologico o dal suo posizionamento, che non costruisca un progetto comunicativo costante e coerente, capace di mostrarne la storia, i valori, il lavoro, non avrà futuro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le aziende non possono più rinunciare a una buona comunicazione

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