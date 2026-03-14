Lazio-Milan rappresenta il ritorno del pubblico allo stadio Olimpico, con più di 50.000 spettatori attesi secondo il Corriere dello Sport. La partita si svolge dopo la sospensione temporanea dello sciopero del tifo dei supporter laziali, che avevano deciso di astenersi dalla presenza in occasione di questa sfida. La presenza dei tifosi è confermata e l’evento si svolgerà con il pubblico sugli spalti.

Lazio- Milan sarà caratterizzata dalla temporanea sospensione dello sciopero del tifo dei laziali. Ne parla il Corriere dello Sport. Lazio-Milan, riecco i laziali. Si legge sul Corriere dello Sport: Previsto tutto un altro clima rispetto alle scorse giornate, compreso il monday night con il Sassuolo, desolante e con i laziali “scioperanti” a Ponte Milvio. Sono saliti a oltre 20.000 i biglietti venduti per Lazio-Milan di domani, comprensivi di almeno 4.500 tifosi milanisti che si presenteranno all’Olimpico. La cifra va aggiunta ad altri 27.000 abbonati biancocelesti (dai 29.918 totali vanno sottratti gli aquilotti, gli under 14, che hanno comunque potuto riacquistare il proprio posto a prezzi ribassati), per un totale parziale di 47. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lazio-Milan sarà soprattutto il ritorno del tifo all’Olimpico: garantite più di 50.000 presenze (Corsport)

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