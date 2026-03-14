Domani si gioca Lazio-Milan, una delle sfide più attese della giornata di Serie A. Per questa partita, è stato confermato Estupinan tra i titolari, mentre a centrocampo si valuta ancora quale giocatore schierare tra le opzioni disponibili. Le formazioni di Sarri e Allegri sono pronte a scendere in campo, con le rispettive scelte che saranno annunciate poco prima del fischio di inizio.

Dopo il successo control'Inter nel derby della Madonnina in campionato, il Milan di Massimiliano Allegri, domani sera, scenderà nuovamente in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il successo contro i nerazzurri, il Milan vuole riconfermarsi conquistando i 3 punti. I biancocelesti di Sarri, invece, proveranno a Dre del filo da torcere alla squadra di Allegri. Con diversi indisponibili e squalificati da ambo le parti, chi scenderà in campo domani? Vediamo assieme le probabili formazioni di Lazio-Milan PROSSIMA SCHEDA >>> Sarri dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: saranno assenti, infatti, Basic, Cataldi, Gigot, Provedel, Rovella e forse Romagnoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, probabili formazioni: confermato Estupinan. A centrocampo ballottaggio tra…

Articoli correlati

Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-PulisicArchiviato il doppio pareggio consecutivo contro Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani alle ore 20:45.

Leggi anche: Ternana-Gubbio, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio a centrocampo e sulla trequarti

Approfondimenti e contenuti su Lazio Milan probabili formazioni...

Temi più discussi: Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Le probabili formazioni di Lazio-Milan (Serie A); Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e Maldini.

Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: gratis su DAZN, orario e probabili formazioniDove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: partita gratis su DAZN, orario del match, probabili formazioni e situazione delle squadre. milanosportiva.com

Lazio-Milan: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie ALa domenica di Serie A si conclude allo stadio Olimpico di Roma, teatro del big match tra Lazio e Milan. Le due formazioni scenderanno in campo davanti a 50mila tifosi che, per ... ilmessaggero.it

Lazio-Milan, i biancocelesti cambiano pelle: Sarri si snatura diventando “allegriano” - facebook.com facebook

Sfida ad alta tensione in #SerieA tra #Lazio e #Milan: biancocelesti chiamati a sfruttare il fattore Olimpico, rossoneri determinati a fare punti pesanti in chiave coppe europee Nell’analisi trovi stato di forma, probabili formazioni, quote aggiornate e un pronosti x.com