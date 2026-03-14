Per la partita tra Lazio e Milan, 'DAZN' ha deciso di allestire uno studio speciale dove sarà presente come ospite l’ex allenatore di basket, Simone Pianigiani. L’evento si svolge in diretta dall’Olimpico, con il commento e l’analisi della sfida da parte del commentatore e della crew di trasmissione. La presenza di Pianigiani aggiunge un tocco diverso alla copertura della partita.

La sfida tra Lazio e Milan non sarà una partita qualunque neppure in televisione. Il match dell’Olimpico sarà infatti trasmesso gratuitamente su 'DAZN' per tutti gli utenti registrati alla piattaforma, che ha deciso di arricchire ulteriormente la serata con una presenza speciale nello studio pre e post gara: quella di Simone Pianigiani. L’ex allenatore di pallacanestro porterà un punto di vista differente sull’incontro, concentrato soprattutto sulle dinamiche di squadra e sulla gestione del gruppo. L'ex tecnico, tra le altre, dell'Olimpia Milano si è espresso su questa opportunità in una lunga intervista rilasciata a 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, ospite speciale a ‘DAZN’: in studio arriva l’ex allenatore di basket Simone Pianigiani

Articoli correlati

Simone Pianigiani: "Futuro? Non so cosa farò , vivo con serenità e impegnoAnalisi delle osservazioni espresse da Simone Pianigiani sui momenti chiave della stagione cestistica, tra atmosfere di gara, protagonisti e...

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira accolgono un ospite speciale. Emozione in studioAlla Ruota della Fortuna è il gioco a scandire la serata tra tabelloni e round: ma la puntata dell’11 marzo regala anche una sorpresa che cambia per...

Approfondimenti e contenuti su Lazio Milan ospite speciale a 'DAZN' in...

Temi più discussi: Pronostico Lazio-Milan | Serie A 2025/26; Serie A: Inter difende tesoretto di 7 punti dall'assalto del Milan; Serie A, il weekend delle big: Inter favorita con l’Atalanta. Milan insidioso a Roma contro la Lazio; Lazio-Milan in chiaro: dove vederla e come usufruire dell’offerta DAZN.

Il Milan prepara la gara con la Lazio. E a Milanello c’è un ospite specialeContinua la marcia di avvicinamento verso il posticipo della domenica sera della ventinovesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico si sfideranno alle 20:45 Lazio e Milan, con due umori opposti.. lalaziosiamonoi.it

Lazio-Milan pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Lazio-Milan con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto della partita valida per il 29° turno di campionato. calciomercato.com

L’Inter pareggia a SanSiro contro l’Atalanta e porta a casa 1 solo punto, il Milan adesso può andare a -5 battendo la Lazio domani. Al di là dell’arbitro (devo rivedere), partita sulla falsa riga delle ultime, stanchi, in difficoltà emotiva e fisica, conosciamo l’andazz x.com

Lazio-Milan, i biancocelesti cambiano pelle: Sarri si snatura diventando “allegriano” - facebook.com facebook