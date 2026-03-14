Lazio Juve Primavera 0-2 LIVE | Tiozzo e Durmisi per il doppio vantaggio INTERVALLO

Nella partita tra Lazio e Juventus Primavera, la squadra ospite si è portata avanti con due gol nel primo tempo grazie a Tiozzo e Durmisi. La gara, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con un punteggio di 2-0 in favore della Juventus. La cronaca si ferma all’intervallo, mentre i tifosi attendono sviluppi nella seconda metà del match.

di Marco Baridon Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. Bianconeri reduci dalla vittoria in casa col Genoa sono ospiti della Lazio a Formello. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve Primavera 0-2: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 42? Ancora Sana Fernandes – Respinta corta della difesa della Juve sui piedi di Sana Fernandes: conclusione dal limite dell’area che è totalmente sballata e fuori dallo specchio della porta. 39? Occasione Sana Fernandes – Contropiede fulminante della Lazio: Sana Fernandes si presenta a tu per tu con Radu e calcia in diagonale, trovando la presa bassa in sicurezza dell’estremo difensore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve Primavera 0-2 LIVE: Tiozzo e Durmisi per il doppio vantaggio INTERVALLO Articoli correlati Leggi anche: Juve Verona Primavera 3-0 LIVE: Durmisi cala il tris, Tiozzo serve l’assist Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Durmisi decide i primi 45? INTERVALLOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Approfondimenti e contenuti su Lazio Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Juventus-Genoa | Il tabellino; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Lazio-Juventus; Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successo. Primavera Live | Lazio-Juventus 0-0: tutto pronto si iniziaNella scorsa giornata la Lazio Primavera ha rialzato la testa sul campo del Bologna dopo un periodo negativo. La squadra di Punzi ospita al Mirko Fersini di Formello la Juventus che dal canto suo vuol ... laziopress.it Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. juventusnews24.com Primavera Live | Lazio-Juventus 0-1: bianconeri avanti dopo 1' Continua qui ift.tt/hnQR7pO #lazio #laziopress x.com Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming - facebook.com facebook