A partire da marzo 2026 entreranno in funzione gli indici sintetici di affidabilità (ISAC), strumenti digitali che monitorano il rispetto delle norme sul lavoro. I controlli si concentreranno su aziende di vari settori, con l’obiettivo di individuare eventuali casi di lavoro nero. Le autorità stanno preparando le procedure per verificare la conformità alle leggi e prevenire irregolarità.

Da marzo 2026, diventano operativi gli indici sintetici di affidabilità, cosiddetti ISAC, adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze – con l’emanazione di un apposito decreto interministeriale – per rafforzare la prevenzione del lavoro sommerso attraverso strumenti tecnologici e analisi dei dati. Il nuovo meccanismo non nasce come strumento di sanzione diretta, ma come sistema preventivo. I controlli digitalizzati infatti individuano prima eventuali anomalie nei versamenti contributivi, poi procedono con l’invio di lettere di compliance invitando le imprese a regolarizzare. Un nuovo modello di controllo basato sui dati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lavoro nero, al via nuovi controlli digitalizzati: chi rischia ora

Articoli correlati

Fisco, paghi con carta? Attenzione ai nuovi controlli: chi rischiaDal 5 marzo prende avvio la verifica dei dati tra registratori di cassa e Pos prevista dalle nuove regole fiscali.

Bollo auto in Lombardia, nuovi controlli dal 16 febbraio: cosa rischia chi non è in regolaDa lunedì 16 febbraio 2026 scattano controlli più frequenti e severi sul bollo auto in Lombardia.

Contenuti e approfondimenti su Lavoro nero

Temi più discussi: Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), Ministero Lavoro; Controlli in negozi e bar tra via Libertà e il Politeama: in nero un lavoratore su quattro, sospese 8 attività; Stagione estiva 2026, al via le candidature; Lavoro nero nei cantieri del tram: le presunte irregolarità riscontrate dai carabinieri.

Lavoro nero, al via nuovi controlli digitalizzati: chi rischia oraDa marzo 2026, diventano operativi gli indici sintetici di affidabilità, cosiddetti ISAC, adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme al Ministero dell’Economia e delle ... quifinanza.it

Droga, lavoro nero e tabacco di contrabbando: denunce e sanzioni in un circolo di via CanevariDroga, lavoro nero e tabacco di contrabbando per un totale di 37 chili; diverse violazioni a regolamenti e leggi a cui sono seguite multe per diverse migliaia di euro. Questo è il risultato di una max ... lavocedigenova.it

Caporalato e lavoro nero nelle Langhe: un business da 40 milioni di euro - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com

13/3/26. NOTES. Isac contro il lavoro nero Dal 1° gennaio 2026 sono attivi gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), introdotti per rafforzare la correttezza contributiva e prevenire il lavoro irregolare attraverso l’incrocio di dati fiscali e contributivi. Il Decr - facebook.com facebook