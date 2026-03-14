Lavori in città variazioni a traffico e sosta

Da ieri, venerdì 13 marzo, fino al 27 marzo, vengono effettuati lavori in città che comportano modifiche temporanee al traffico e alla sosta. Le operazioni si svolgono ogni giorno, dal mattino fino al tardo pomeriggio, tra le 8:30 e le 18:30. Le variazioni interessano alcune strade e aree specifiche, che restano soggette a restrizioni fino alla fine degli interventi.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Da ieri, venerdì 13 a venerdì 27 marzo sono previsti in orario 8:30 – 18:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il limite di velocità a 30 chilometri orari in via Setteponti dalla rotonda della multisala alla strada di Montione e fino a martedì 31 marzo 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione in sette stalli dell’area di parcheggio compresa tra il civico 2 di via del Vingone e il civico 6 di via James Cook. Da sabato 14 a mercoledì 25 marzo scattano dalle 8:30 alle 17:30 a Rigutino Ovest il divieto di sosta con rimozione lato numeri pari dal civico 272 per 10 metri di lunghezza, il restringimento di carreggiata tra il civico 227 e l’incrocio con la S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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