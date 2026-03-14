Lavori Dante | il Comune trova spazi in più per i nuovi iscritti

Il Comune ha individuato nuovi spazi per l’istituto Dante, aggiungendo aule per il prossimo anno scolastico. La decisione è stata presa sulla base della richiesta della dirigente scolastica Valeria Antezza. Questa misura mira a garantire maggiore capienza per gli studenti iscritti all’istituto. Le nuove aule saranno disponibili prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

Due spazi sono stati individuati al piano terra dell'istituto Goethe di via Coroneo 15 e, parallelamente, è stato formalizzato l’utilizzo di tre aule concesse dall'istituto comprensivo Divisione Julia Il Comune trova nuovi spazi per l’istituto Dante, con aule in più per il prossimo anno scolastico. La soluzione è stata individuata su richiesta della dirigente scolastica del Dante Valeria Antezza. Due aule sono state individuate al piano terra dell'istituto Goethe di via Coroneo 15 e, parallelamente, è stato formalizzato l’utilizzo di tre aule concesse dall'istituto comprensivo Divisione Julia. “Abbiamo risposto... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Corso Dante (TO) Chiusura tratto stradale per lavori IRETI tra Corso Massimo d'Azeglio e Ponte Isabella in direzione Ponte Isabella dal 09.03.2026 ore 09:30 al 20.03.2026 ore 18:00 x.com