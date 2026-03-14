L’AUTOBIOGRAFIA Medaglie in ogni divisa Quando il cuore supera i brutti tiri del destino

Domani ci sarà bel tempo di Federico Vanelli è l’autobiografia dell’ex nuotatore azzurro che ha saputo trasformare una diagnosi drammatica in un atto di puro altruismo e valore civile. Più che una semplice biografia sportiva, il libro si presenta come un momento di riflessione profonda: un’opera che intreccia il racconto agonistico, la caduta psicologica e la rinascita etica, muovendosi tra la cronaca di una carriera spezzata e la tensione di chi, ogni giorno, deve reimparare a respirare fuori dall’acqua. Il libro scava nel “dopo”, quel periodo segnato dal buio della depressione. Federico descrive con onestà brutale il passaggio dal podio alla scrivania, quella che lui definisce una “prigione di carta”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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