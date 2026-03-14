Lautaro Martinez il ritorno è servito | Bello rivedere il verde punta la Fiorentina

Lautaro Martinez torna in campo dopo un periodo di assenza e si prepara a giocare contro la Fiorentina. L’attaccante argentino ha annunciato di essere felice di rivedere il campo e ha già iniziato gli allenamenti con la squadra. La sua presenza rappresenta un passo importante per l’Inter, che punta a rafforzare la propria linea offensiva in vista delle prossime partite.

Il countdown per il ritorno di Lautaro Martinez entra nella fase finale, segnando la fine del periodo più critico per la manovra offensiva dell’ Inter. Il capitano nerazzurro, assente dai playoff di Champions League contro il BodoGlimt di metà febbraio, ha rotto il silenzio social con un laconico ma significativo “Bello rivedere il verde”, certificando il ritorno al lavoro atletico sui campi della Pinetina. La sua assenza ha trasformato l’undici di Chivu in una squadra prevedibile e priva di fluidità, limite emerso drammaticamente nel derby perso contro il Milan, dove la contemporanea assenza di Thuram ha azzerato il potenziale d’urto della capolista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu Articoli correlati “Bello rivedere il verde”: si avvicina il rientro di Lautaro, ecco quandoIl capitano dell’Inter di Chivu è fermo dal 18 febbraio, quando lasciò in anticipo la sfida col Bodo Glimt valevole per l’andata degli ottavi... Lautaro Martinez: slitta il rientro, ecco la del ritorno in camposi avvicina il derby della madonnina, incontro tra la capolista e la squadra rivale in piena corsa per lo scudetto. Altri aggiornamenti su Lautaro Martinez Temi più discussi: Lautaro verso il rientro, con il capitano è un'altra Inter: fissata la data del ritorno in campo, il Toro vuole un finale super con i nerazzurri e l'Argentina; Inter, quando rientra Lautaro Martinez? Fissata la data; Sky – Lautaro Martinez, seduta personalizzata. Ecco il programma pensato per lui; Inter, Lautaro Martinez fissa la data per il ritorno in campo. Inter, infortunio Lautaro Martinez: cambiano i tempi di recuperoTiene banco l’infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter. Il capitano nerazzurro procede spedito verso il ritorno in ... fantamaster.it Inter, ritorno Lautaro: ecco la data del rientroDopo l'infortunio subito al polpaccio, Lautaro Martinez vuole recupera il più presto possibile. Spunta la data del rientro. spaziointer.it Sky – Lautaro Martinez, seduta personalizzata. Ecco il programma pensato per lui x.com Lautaro Martinez vuole tornare in campo Il capitano nerazzurro ha iniziato la seconda fase della riabilitazione e dovrebbe farcela a giocare contro la Fiorentina! Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook