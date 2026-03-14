L' attrice Giusy Buscemi a Trieste presenta la sua azienda a Olio Capitale

A Trieste, l’attrice Giusy Buscemi, ex miss Italia e protagonista di fiction come “Vanina” e “Un passo dal cielo”, ha presentato a Olio Capitale l’azienda di famiglia “Casa Rossa”. L’attività, gestita insieme al marito, si trova in Sicilia e si occupa di produzione nel settore alimentare. La manifestazione ha ospitato l’attrice per questa iniziativa legata alla sua famiglia.

Ha recitato in fiction di successo come “Vanina - Un vicequestore a Catania” e “Un passo dal cielo”. Continua intanto il salone dell'olivicoltura a Trieste L’attrice Giusy Buscemi, ex miss Italia, attrice in fiction di successo come “Vanina - Un vicequestore a Catania” e “Un passo dal cielo”, presenta a Trieste l’azienda di famiglia “Casa Rossa”, di cui si occupa insieme al marito, in Sicilia. Lo stand si trova al Generali Convention Center per la fiera Olio Capitale, il salone dell'olio extravergine d’oliva tipico e di qualità, che continuerà fino al 15 marzo. Tra gli stand anche l’attrice Giusy Buscemi. Ex miss Italia, attrice in fiction di successo come “Vanina - Un vicequestore a Catania” e “Un passo dal cielo”, che a Trieste presenta l’azienda di famiglia “Casa Rossa”, di cui si occupa insieme al marito, in Sicilia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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