L’attesa degli Oscar gli spinoff di Yellowstone e la rabbia di Daryl Hannah

L’industria dello spettacolo si sta preparando per la cerimonia degli Oscar, con molte star che si stanno facendo notare nelle ultime settimane. Nel frattempo, sono stati annunciati nuovi spinoff della serie Yellowstone, portando l’attenzione sul continuo ampliamento del franchise. Nel mondo delle celebrità, Daryl Hannah ha espresso pubblicamente la sua frustrazione riguardo a recenti eventi che l’hanno coinvolta. Dopo 45 minuti di registrazione, il computer ha crashato, costringendo a rifare tutto da capo.

Dopo 45 minuti di registrazione di questa puntata, il computer ha crashato. Così ho dovuto registrarla da capo. Mi esce il cervello dalle orecchie e mi sembra di avere un riccio in gola. Però penso sia una bella puntata lo stesso. Ascolta la puntata. Il riassunto della puntata. Introduzione La classifica dei film candidati agli Oscar Le serie in arrivo Sabato 14 marzo -The Madison (Paramount+) Mercoledì 18 marzo -Imperfect Women (Apple Tv) -Invincible Quarta stagione (Prime Video) Le news Alcuni trailer importanti di cui discutere Le recensioni no spoiler -Avvocato Ligas (Sky) -One Piece Seconda Stagione (Netflix) -RJ Decker (ABC) -Rooster (HBO MAX) -Vladimir (Netflix) -Young Sherlock opinione finale (Prime Video) La Community L’amore per Paradise non si ferma, anzi esagera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nel teaser di The Madison, la nuova serie spinoff di YellowstoneA marzo arriverà in streaming su Paramount+ il nuovo show prodotto da Taylor Sheridan, di cui sono state svelate le prime scene. Daryl Hannah contro la serie su JFK Jr prodotta da Ryan Murphy: "Completamente falsa"L'attrice è intervenuta pubblicamente per criticare lo show ispirato alla storia d'amore tra Jonn e Carolyn Bessette, sottolineando le inesattezze.