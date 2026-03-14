L’atelier delle donne vittime di violenza Dove gli abiti feriti avvolgono la dignità

Il brand Ara Lumiere ha presentato la collezione «Wounds of Gold», composta da abiti che sembrano portare tracce di ferite e cicatrici. Ogni capo racconta una storia di rinascita e di ritorno alla propria autonomia, usando tessuti e design che evocano il percorso delle donne vittime di violenza. La collezione si propone come un omaggio alla forza femminile e alla loro resilienza.

Il brand Ara Lumiere presenta la collezione «Wounds of Gold». Ogni capo è un racconto di rinascita e di ritrovata indipendenza. Per la stagione FallWinter 2026-2027, il brand di moda sostenibile Ara Lumiere presenta «Wounds of Gold», una collezione che esplora il potere trasformativo dell’abbigliamento e restituisce al corpo il suo valore simbolico, estetico e identitario. Più che una semplice proposta stagionale, il progetto si configura come una dichiarazione culturale: un racconto di resilienza, memoria e rinascita che prende forma attraverso la sartorialità. Alla guida del marchio c’è Kulsum Shadab Wahab, filantropa ed executive director della Hothur Foundation. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’atelier delle donne vittime di violenza. Dove gli abiti «feriti» avvolgono la dignità Articoli correlati Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano Leggi anche: Patto per autonomia e libertà. Reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza Aggiornamenti e notizie su L'atelier delle donne vittime di... Discussioni sull' argomento Storie di donne tra le righe: se ne parlerà venerdì 20 marzo in Atelier con Cavallini e Vettori; 8 marzo, grande partecipazione per il calendario del Comune per la Giornata Internazionale della Donna; Stampè: a Torino un nuovo Atelier di Comunità tra arte, lavoro e inclusione; Nasce l’atelier Fili, parole e…, creatività e riciclo nel laboratorio delle Acli. Ecco l’Italia delle donne. Premiata Agostina SegatoriRiconoscimento nazionale per la biografia dell’anconetana candidata dal Comune. Modella ricercata negli atelier parigini dell’800 fu scelta anche da Van Gogh. msn.com Gran Galà 2026 i nostri ospiti. Fotografie di Roberto Bulgheroni atelier di fotografia. Teatro Sociale di Como - facebook.com facebook