Last Flag | sparatutto anni ’70 in arrivo su PC il 14 aprile

Lo studio Night Street Games, fondato anche dal frontman degli Imagine Dragons, annuncia l’uscita di Last Flag, uno sparatutto degli anni ’70, previsto per il 14 aprile. Il gioco sarà disponibile esclusivamente su PC, attraverso Steam e Epic Games Store, e rappresenta il debut di questa produzione sul mercato. La data di lancio è stata comunicata ufficialmente in queste ore.

Lo studio Night Street Games, co-fondato dal frontman Dan Reynolds degli Imagine Dragons, sta per lanciare Last Flag il 14 aprile esclusivamente su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Le versioni per console come PS5 e Xbox Series XS seguiranno solo nel corso dell’estate. Il titolo propone un ritorno alle radici del genere sparatutto con una modalità 5v5 ispirata agli anni ’70, dove due squadre si sfidano in partite rapide da circa 20 minuti all’interno di uno show televisivo gestito dal magnate Victor Fex. L’attesa per le piattaforme domestiche. Per i giocatori italiani abituati a giocare prevalentemente su console, l’uscita iniziale limitata al PC rappresenta un primo ostacolo logistico da superare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Last Flag: sparatutto anni ’70 in arrivo su PC il 14 aprile Articoli correlati L’annuncio del remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag è in programma ad aprile?Il possibile annuncio del remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag potrebbe arrivare ad aprile 2026. Nuova edizione PC di Final Fantasy VII in arrivo su SteamSquare Enix ha confermato il rilascio di una nuova versione PC del Final Fantasy VII originale su Steam, pensata per offrire un’esperienza migliorata... Contenuti utili per approfondire Last Flag Temi più discussi: Last Flag, sparatutto 5v5 in stile anni '70 dal frontman degli Imagine Dragons, uscirà il 14 aprile su PC; Last Flag, sparatutto 5v5 in stile anni '70 dal frontman degli Imagine Dragons, uscirà il 14 aprile su PC; Ecco le demo più giocate alla Steam Next Fest di febbraio 2026. Last Flag, sparatutto 5v5 in stile anni '70 dal frontman degli Imagine Dragons, uscirà il 14 aprile su PCLo studio indipendente Night Street Games ha annunciato che Last Flag, il suo nuovo sparatutto multiplayer a squadre, sarà disponibile dal 14 aprile su PC (Steam e Epic Games Store). Le versioni conso ... it.ign.com Last Flag: lo shooter cattura-la-bandiera in stile anni ’70 arriva su PCLo sviluppatore Night Street Games ha annunciato che Last Flag, uno shooter multiplayer in terza persona basato sulla modalità capture the flag, sarà disponibile dal 14 aprile su PC tramite Steam ... techgaming.it Sky. . Tra spirito di adattamento e red flag, siamo decisamente pronti per partire a #PechinoExpress Non perdere la prima puntata di Pechino Express dal 12 marzo in esclusiva su Sky. - facebook.com facebook In solidarity with the Ukrainian people, we raise the Ukrainian flag alongside the EU flag at @eudiplomacy HQ. This is more than a symbol. Ukraine’s future lies within the EU. With our support, Ukrainians are resisting and holding firm. The fastest path to end thi x.com