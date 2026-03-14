L’assessore Eliantonio | Colpa di chi c’era prima Ma Ancona sarà più bella Io non compro on line

L’assessore comunale con delega al Commercio ha dichiarato che le responsabilità ricadono su chi ha preceduto l’attuale amministrazione. Ha aggiunto che il progetto di miglioramento della città procederà comunque, promettendo un cambiamento positivo per Ancona. In un’intervista ha anche affermato di non acquistare online, sottolineando una scelta personale. Ha preso visione di alcune questioni legate al commercio locale e alle iniziative in corso.

Angelo Eliantonio, assessore comunale con delega, tra le altre, al Commercio. Lei ha preso visione del report nazionale di Confcommercio che pone Ancona in una posizione piuttosto negativa sotto il profilo della cessazione di attività al dettaglio o ambulanti: come analizza questo fattore? "Il dato dell’analisi di Confcommercio va preso sul serio, ma va letto nel contesto di una crisi del commercio che riguarda tutta Italia e gran parte dell’Europa. Oggi pesano l’esplosione degli acquisti online, la pressione fiscale, il caro affitti, i costi di gestione, la progressiva diminuzione del potere d’acquisto dei consumatori ma c’è anche un tema... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Eliantonio: "Colpa di chi c’era prima. Ma Ancona sarà più bella. Io non compro on line" Articoli correlati Chi era l’ex marito di Annamaria Bernardini De Pace: “Lui era fascista, io no ma ero molto innamorata”L’ex marito di Annamaria Bernardini De Pace era Francesco Giordano, al quale è stata legata tra il 1970 ed il 1976 e l’ha resa madre delle figlie... Capodanno ad Ancona, Angelo Eliantonio: «Con Francesca Michielin arriverà gente da fuori regione» (VIDEO)L'assessore ai Grandi eventi: «A livello di credibilità e alivello di posizionamento stiamo iniziando a costruirci una certa reputazione sempre più... Contenuti e approfondimenti su L'assessore Eliantonio Colpa di chi... Argomenti discussi: L’assessore Eliantonio: Colpa di chi c’era prima. Ma Ancona sarà più bella. Io non compro on line. L’assessore Eliantonio: Colpa di chi c’era prima. Ma Ancona sarà più bella. Io non compro on lineEcco la nostra intervista dopo l’allarmante report di Confcommercio che pone il capoluogo al secondo posto in Italia: peggio solo Agrigento Paghiamo la precedente stagione amministrativa, pronti al r ... ilrestodelcarlino.it Palarossini in degrado, verso lo stop della gestione. L'assessore Eliantonio: «Ligabue fece la doccia fredda, mi sono scusato»ANCONA «Sono dovuto andarmi a scusare personalmente con Ligabue nel 2024, quando dopo il concerto al Palarossini ha dovuto fare la doccia fredda». Che figuraccia. E ancora: «La produzione di Zucchero ... corriereadriatico.it