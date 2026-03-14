L’articolo 27 secondo Woodcock viene analizzato attraverso una lettera e una risposta pubblicate sulla stessa testata. Nell’intervista citata nell’articolo “Il processo di Woodcock”, a partire dal minuto 3 circa, si evidenzia chiaramente come il dottore abbia espresso le proprie opinioni e interpretazioni riguardo a tale norma. La discussione si concentra sui contenuti e sulle dichiarazioni rilasciate durante l’intervista.

Al direttore - Dall’intervista richiamata nell’articolo “Il processo di Woodcock” (da minuto 3 circa) si comprende perfettamente e inequivocabilmente come il dott. Woodcock abbia affermato esattamente il contrario di quanto gli viene attribuito dal quotidiano da Lei diretto, nel senso che il dott. Woodcock ha detto chiaramente che il protagonista del processo penale è l’imputato e che il processo stesso deve essere finalizzato e celebrato nella prospettiva di provare l’innocenza dell’imputato nella assoluta parità tra accusa e difesa, e non ha mai in alcun modo posto in dubbio la pietra miliare della presunzione di innocenza”. Si chiede altresì di dare evidenza della rettifica su tutti i media e canali social sui quali sono stati pubblicati l’articolo eo richiami dello stesso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’articolo 27 secondo Woodcook. Lettera e risposta

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