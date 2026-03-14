L’Aquila | Osservatorio disabilità finalmente attivo dopo 13

Dopo tredici anni di attesa, l’Osservatorio sulla disabilità è stato attivato a L’Aquila, segnando un passo importante per le politiche dedicate alle persone con disabilità. L’ente agirà come punto di riferimento per monitorare e promuovere interventi concreti in questo settore. La sua attivazione rappresenta un momento di svolta per le iniziative dedicate ai diritti e ai servizi destinati a questa comunità.

L’Aquila diventa il centro operativo di un cambiamento strutturale per i diritti delle persone con disabilità. L’assessore Roberto Santangelo ha firmato la determinazione che attiva finalmente l’Osservatorio regionale, un organismo previsto da tredici anni ma mai realizzato. Sette rappresentanti delle associazioni regionali sono stati chiamati a manifestare interesse entro il 13 aprile 2026. Questa scadenza segna l’inizio di un percorso concreto per colmare il vuoto normativo esistente dalla legge del 2013. La fine di un lungo silenzio amministrativo. Dopo oltre un decennio di inattività burocratica, la Regione Abruzzo sta dando vita concreta a uno strumento fondamentale per l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: Osservatorio disabilità finalmente attivo dopo 13 Articoli correlati L'Aquila: condannato per terrorismo Anan Yaeesh, attivo in resistenza PalestinaÈ stato condannato in appello per associazione con finalità di terrorismo, a 5 anni e 6 mesi di reclusione, il palestinese Anan Yaeesh che ha seguito... Disabilità e migrazione, nasce un Osservatorio contro le discriminazioni multipleMigliorare la consapevolezza dei loro diritti e sostenere le persone con disabilità di origine straniera provenienti da contesti molto diversi. Una raccolta di contenuti su L'Aquila Osservatorio disabilità... Discussioni sull' argomento Disabilità, in Abruzzo avviso per l’Osservatorio regionale: candidature entro il 13 aprile; Barriere architettoniche, l’Italia resta indietro - OMaR. Osservatorio per la disabilità, la Regione cerca sette associazioni partnerÈ stato pubblicato l’Avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di sette membri in rappresentanza delle associazioni a livello regionale ... laquilablog.it Al via l’Osservatorio sulla disabilitàL’obiettivo è quello di raccogliere tutti le criticità inerenti le tematiche che riguardano le persone disabili, mettendo insieme tutte le competenze e costruendo un metodo di lavoro per far fronte a ... quotidianosanita.it Aquila delle steppe (Aquila nipalensis) Grande rapace originario delle vaste steppe dell’Europa orientale e dell’Asia centrale. Si distingue per la sua struttura imponente, le ali ampie e il piumaggio bruno scuro che le conferiscono un aspetto potente ed eleg - facebook.com facebook Ma tutta questa paccottiglia "romana" nella nostra base a Erbil: aquila imperiale, gladio, "legio prima parthica" (i Parti erano il nemico storico di Roma in Iran), camp Singara "tradotto" Castra Singarae", Onore ai Caduti: è tutto normale Chiedo... x.com