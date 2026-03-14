L’Elettromeccanica Angelini affronta oggi alle 18 l’Anderlini Modena in una partita di serie B1 femminile di volley. La sfida si svolge sul campo di Modena e rappresenta un momento importante per la squadra di Cesena in ottica salvezza. La gara si svolge in un contesto di grande attenzione e coinvolgimento per entrambe le formazioni.

Altro delicato incontro in chiave salvezza nel campionato di volley di serie B1 femminile per l’ Elettromeccanica Angelini: oggi, alle 18, Cesena sarà infatti di scena sul campo dell’ Anderlini Modena. Le bianconere, undicesime in classifica con 21 punti e fuori dalla zona rossa per due lunghezze, arrivano dalla sconfitta al tiebreak contro Forlì. Anche le emiliane, penultime con 14 punti, sono reduci da una sconfitta rimediata al quinto set contro Ostiano. Finora le giovanissime dell’Anderlini hanno conquistato quattro vittorie in campionato, tra le quali spicca quella contro la capolista Ravenna, oltre al successo ottenuto nella gara di andata proprio contro Benazzi e compagne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini sul campo dell’Anderlini Modena

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