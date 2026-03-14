L’amore e la lotta nello sport e nella vita | la presentazione a Trentola Ducenta del libro del prof Visone

Il 14 marzo la Biblioteca Comunale di Trentola Ducenta ha ospitato la presentazione del libro scritto dal professore. L'evento ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con interventi che hanno approfondito i contenuti dell'opera. Durante l'incontro sono stati letti brani e discussi temi legati alla relazione tra amore e lotta sia nello sport che nella vita quotidiana.

Trentola Ducenta celebra la memoria operaia e il valore dello sport con la Virtus Aversa e il contributo di Michele De Marco La Biblioteca Comunale di Trentola Ducenta ha ospitato il 14 marzo la presentazione del libro del prof. Mario Visone “L’amore e la lotta. Biografia irregolare de E’ Zezi – Gruppo Operaio”. L’opera ripercorre la storia del collettivo E’ Zezi, un gruppo operaio che attraverso la musica e le proprie azioni ha promosso il riscatto sociale, la solidarietà tra lavoratori e l’unità della comunità. La presentazione ha messo in luce come i valori di lotta e passione raccontati nel libro possano trovare eco anche nello sport, nella disciplina e nella collaborazione tra persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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