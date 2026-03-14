La Procura di Lamezia Terme ha notificato nove avvisi di chiusura delle indagini preliminari a persone ritenute coinvolte in una rissa tra tifosi delle squadre locali. Le contestazioni riguardano comportamenti violenti avvenuti durante un evento sportivo e riguardano sostenitori di diverse squadre. Le indagini sono state condotte dalla polizia locale e dai carabinieri.

La Procura di Lamezia Terme ha emesso nove avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di sostenitori delle squadre locali. Si tratta di cinque tesserati del Vigor Lamezia Calcio 1919 e quattro dell’A.S.D. Sambiase 2023, coinvolti in una rissa violenta scoppiata nel quartiere Sambiase. L’inchiesta, denominata “IRA, è stata condotta congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato sotto la direzione del Procuratore Vincenzo Quaranta. I fatti risalgono al 6 aprile 2025, quando alle ore 22:30 due gruppi armati si sono scontrati per le vie della città. La violenza è sfociata in esplosioni e lancio di oggetti pericolosi, portando all’arresto immediato di un soggetto che ha resistito ai militari con una cintura metallica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia: 9 avvisi per rissa tifosi. Inchiesta IRA

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