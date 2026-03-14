Laifen | sconti fino al 38% e Wave Pro in omaggio

Dal 10 al 16 marzo, il marchio di cura personale Laifen propone in Italia una promozione con sconti fino al 38% e offre il modello Wave Pro in omaggio. La campagna riguarda prodotti selezionati e si svolge esclusivamente nel periodo indicato. Laifen comunica ufficialmente questa iniziativa attraverso i propri canali di vendita e distribuzione nel paese.

Laifen, marchio di cura personale, lancia una promozione primaverile in Italia dal 10 al 16 marzo con sconti fino al 38%. L’offerta si concentra su tre prodotti specifici: l’asciugacapelli Mini, il rasoio elettrico P3 Pro e lo spazzolino elettrico Wave. Chi acquista dallo store ufficiale ottiene un ulteriore sconto del 10% sull’acquisto totale. Oltre alle riduzioni percentuali, il lancio coincide con l’arrivo della primavera, creando un’opportunità per rinnovare la routine di igiene personale. Il 10 marzo segna anche l’esordio del nuovo modello Wave Pro, che verrà venduto con una custodia da viaggio in omaggio. Questa iniziativa consolida la presenza del brand nel mercato italiano a un anno dal suo debutto iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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