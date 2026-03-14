L'agente Beppe Riso ha rilasciato dichiarazioni sulla cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle, spiegando i motivi della decisione. Ha anche affrontato il tema delle scommesse, collegandolo a questa operazione, e ha parlato di altri aspetti legati alla vendita del giocatore. Le sue parole si concentrano sui dettagli della transazione e sulle componenti che l’hanno influenzata.

"L’operazione è nata perché una società come il Newcastle con una disponibilità economica infinita aveva deciso di investire su Sandro. Abbiamo considerato l’idea di far fare al calciatore un campionato di livello superiore". Queste le parole dell'agente Beppe Riso sulla cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Nella sua lunghissima intervista a 'Calcio e Finanza' Riso ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero. Ecco l'estratto. Non avete mai avuto sentore del problema scommesse? Riso risponde: "No, quello assolutamente no, anche perché altrimenti saremmo intervenuti. Devo dire che poi il trasferimento si è rivelato anche una scelta vincente da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’agente Riso su Tonali: “Ecco perché è stato ceduto. Scommesse? I tifosi del Milan …”

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