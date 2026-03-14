Ladri in casa di Mauro Marin l'ex del GF li affronta | Minacciati con l'ascia e presi a pugni

Due giorni fa, Mauro Marin, ex concorrente del Grande Fratello, ha subito un tentativo di furto nella sua abitazione. Due ladri sono entrati per sottrarre una bicicletta e un furgone, ma lui li ha affrontati, affermando di averli colpiti e di averli spaventati. I malviventi sono poi fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Mauro Marin ha vissuto una notte turbolenta due giorni fa. Due ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione per rubargli bicicletta e furgone: "Li ho menati entrambi e sono scappati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#mauro marin, ex vincitore del #grande fratello, scopre i ladri in casa e li mette in fuga con un'ascia: «Se ve ciapo, ve copo» x.com