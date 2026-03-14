L’Agenzia Mondiale Antidoping sta considerando di modificare le proprie regole per escludere il Presidente degli Stati Uniti e altri funzionari governativi dalla partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, a causa del mancato pagamento della quota annuale. La decisione potrebbe influenzare la presenza di figure politiche di alto livello agli eventi sportivi in programma nel 2028.

L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) sta valutando la possibilità di rivedere il proprio regolamento per impedire al Presidente Donald Trump e a tutti i funzionari del governo statunitense di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Questa mossa potrebbe avere ripercussioni anche sui Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti quest’estate. La proposta è all’ordine del giorno della riunione del Comitato esecutivo dell’agenzia antidoping, prevista per martedì prossimo. Come riporta l’Associated Press, si tratta dell’ultima manovra scaturita dal rifiuto, protrattosi per anni, del governo statunitense di versare la quota annuale alla WADA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Wada pensa a escludere Trump dalle Olimpiadi 2028 e dai Mondiali di calcio: “Non paga la quota annuale”

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