La Voce di Hind Rajab il cast salta gli Oscar 2026 a causa del governo USA ed è già aspra polemica sui social

Hind Rajab, membro del cast di un film candidato come miglior film internazionale agli Oscar 2026, ha annunciato che il team salterà la cerimonia a causa di restrizioni imposte dal governo degli Stati Uniti. La decisione ha generato una forte reazione sui social, dove si discute sulla possibilità di partecipare o meno all’evento senza essere presenti fisicamente. La vicenda evidenzia un paradosso tra successo cinematografico e accesso alla manifestazione.

Esiste un paradosso più stridente di questo: il tuo film è candidato come miglior film internazionale agli Oscar, la vetrina cinematografica più importante del pianeta, ma tu non puoi varcare la soglia degli Stati Uniti per assistere alla cerimonia. Non per una scelta personale, non per impegni di calendario. Semplicemente perché il tuo passaporto porta scritto Palestina, come riportato da Esquire. È la realtà che sta vivendo Motaz Malhees, uno dei protagonisti de La voce di Hind Rajab, il film diretto dalla regista tunisina che ha conquistato il Leone d’Argento all’82ª Mostra del Cinema di Venezia e che ora compete nella categoria più prestigiosa della notte degli Oscar, in programma domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La Voce di Hind Rajab, il cast salta gli Oscar 2026 a causa del governo USA (ed è già aspra polemica sui social) Articoli correlati Oscar 2026 – La voce di Hind Rajab candidato tra i cinque migliori film stranieriL’orrore del conflitto israelo-palestinese arriva fino a Los Angeles dove l’Academy ha inserito La voce di Hind Rajab, tra i cinque candidati al... Kaouther Ben Hania a Biografilm 2026: Celebration of Lives Award alla regista in corsa agli Oscar con “La voce di Hind Rajab”Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al racconto del reale, torna a Bologna dal 5 al 15 giugno 2026 e annuncia uno... Aggiornamenti e notizie su La Voce di Hind Rajab il cast salta gli... Temi più discussi: La voce di Hind Rajab, l'attore palestinese Motaz Malhees non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar; Il cast di La voce di Hind Rajab non può partecipare agli Oscar; L'attore palestinese Motaz Malhees del film candidato agli Oscar: Non mi fanno entrare in Usa; L'attore palestinese Motaz Malhees de La voce di Hind Rajab non potrà andare negli Usa per gli Oscar: Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce. «La voce di Hind Rajab», l'attore palestinese Motaz Malhees non potrà partecipare alla cerimonia degli OscarMotaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar, in programma il 15 marzo. L'attore - tra i protagonisti del film La voce di Hind Rajab (candidato a Miglior film internazionale) di Kaouther ... msn.com La voce di Hind Rajab: ufficiale la data d'uscita in Italia del film premiato alla Mostra di VeneziaÈ stata ufficializzata dalla casa di produzione I Wonder Pictures la data d'uscita nelle sale cinematografiche italiane del film La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania. Il film è stato uno dei ... movieplayer.it «La voce di Hind Rajab», l'attore palestinese Motaz Malhees non potrà partecipare alla cerimonia degli Oscar x.com Moatz Malhees attore del film candidato all'Oscar "La voce di Hind Rajab" non potrà partecipare alla cerimonia. Con lui altre due attrici. Il motivo lo spiega lo stesso attore sul suo profilo Instagram "perché sono un cittadino palestinese. Fa male ma questa è la v - facebook.com facebook