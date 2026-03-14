La Videx dona macchinario alla Gastro

La Videx ha donato un macchinario alla Gastro, un’azienda del settore sanitario. L’operazione rappresenta un intervento diretto tra impresa e territorio, senza coinvolgimenti di altre parti o dichiarazioni ufficiali. La consegna è avvenuta nelle ultime settimane e riguarda un apparecchio utilizzato per scopi medici. La donazione si inserisce in un’iniziativa di collaborazione tra le due realtà.

Un gesto concreto che unisce impresa, sanità e territorio. In questo contesto si inserisce la donazione di un idrodissettore di ultima generazione donato dalla famiglia Marcantoni dell’azienda Videx di Monte Giberto, al reparto di Gastroenterologia dell’Ast di Fermo, che ieri ha ospitato l’incontro che ha ufficializzato la donazione. "Questo macchinario dalla tecnologia all’avanguardia – ha spiegato il professor Giampiero Macarri, direttore della Gastroenterologia – si sposa con il nostro voler guardare sempre avanti nell’interesse primario del paziente. Consente di effettuare resezioni endoscopiche di polipi anche tumorali nella loro interezza permettendo l’invio del campione ‘en bloc’ all’anatomopatologo e, in molti casi, evitando interventi invasivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Videx dona macchinario alla Gastro Articoli correlati La ’Gastro’ accende lo scontro: "Scippo". "No, integrazione""Siamo di fronte all’ennesima, gravissima promessa tradita ai danni dei cittadini di Fano e del nostro ospedale Santa Croce". Leggi anche: Endoscopia e «gastro»:l’IA al servizio della diagnosi Altri aggiornamenti su Videx dona Discussioni sull' argomento La Videx dona macchinario alla Gastro; Murri, nuova tecnologia per Macarri, la Videx dona un idrodissettore: più facile asportare i polipi; Videx dona un idrodissettore all’Uoc Gastroenterologia di Fermo: tecnologia all’avanguardia al servizio dei pazienti. Progetto Pulcino dona macchinario per l’elettromiografia pediatricaLa Neuropsichiatria infantile del Santa Maria Nuova, diretta dal dottor Carlo Fusco, ha da poco ricevuto in dono dall’associazione Progetto Pulcino un nuovo macchinario ENG-EMG per ... ilrestodelcarlino.it