Piacenza si prepara a un nuovo capitolo grazie alla vittoria nella CEV. La squadra ha mostrato un miglioramento evidente, affrontando la seconda fase con fiducia e senza paura. I playoff rappresentano una tappa importante, ma i giocatori sono pronti a scendere in campo con tranquillità e determinazione, consapevoli di aver raggiunto un buon livello di forma.

Un atto secondo da affrontare col braccio sciolto, per quanto possano essere vissuti con serenità i playoff. Modena Volley arriva questa sera a Piacenza forte del successo in rimonta in gara 1, vantaggio non solo aritmetico nella serie, ma anche psicologico per come è maturato, che consente ad Anzani e compagni di battersi al PalaBanca consapevoli che una vittoria potrebbe indirizzare già definitivamente la serie e una sconfitta sarebbe ancora ampiamente rimediabile. La Gas Sales arriva all’appuntamento col ricordo di come è finita gara 1 ma anche forte nel successo su Berlino che le ha dato accesso alla semifinale di Coppa Cev (la sfida... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Valsa forte del vantaggio. Piacenza rigenerata dalla Cev

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