Nel 2023, il Milan ha considerato l’acquisto di Isaksen, un giocatore danese che attualmente veste la maglia della Lazio. La trattativa è stata valutata attorno ai 20 milioni di euro e ha coinvolto anche il fattore Pulisic. Isaksen, avversario con la Lazio, è stato uno degli obiettivi dei rossoneri, che lo hanno affrontato in competizione con altri giocatori come Chukwueze e Capitan America.

Ricordate la trattativa tra il Milan e Gustav Isaksen? Questa a molti sembrerà strana: qualcuno non lo ha mai sentito, altri hanno rimosso, eppure è successo. Il Milan è stata la prima squadra italiana a muoversi in concreto per prendere l'esterno danese. Almeno, la prima di cui si è parlato pubblicamente. Ha riconosciuto il talento, ha provato ma la Lazio un mese e mezzo dopo ha fatto l'offerta giusta e ha chiuso. E così, Isaksen domani sera sarà un avversario di Allegri in Lazio-Milan. Estate 2023. Il Milan ha appena giocato una semifinale di Champions ma cambia tutto. Rompe con Paolo Maldini e Ricky Massara, gli uomini chiave per il mercato diventano Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La trattativa, 20 milioni e il fattore Pulisic: sapete che Isaksen poteva andare al Milan?

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