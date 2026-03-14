La tecnologia romagnola conquista Barcellona | Technacy al Mobile World Congress 2026

La holding romagnola Technacy ha partecipato per la quinta volta al Mobile World Congress di Barcellona, la principale fiera internazionale dedicata all’innovazione tecnologica e alle telecomunicazioni, che si è svolta dal 2 al 6 marzo 2026. La società ha allestito un proprio stand durante l’evento, ottenendo un bilancio positivo dalla partecipazione.

Quinta partecipazione consecutiva per la holding alla fiera mondiale delle tlc. Nasce l'asse con il colosso brasiliano Pulsus per la gestione dei dispositivi mobili Un bilancio positivo per Technacy – la holding romagnola- alla quinta partecipazione consecutiva con un proprio stand al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, la principale fiera mondiale dedicata all'innovazione tecnologica e alle telecomunicazioni, svoltasi dal 2 al 6 marzo. Presente come di consueto anche con le sue Business Unit Fbl Mobile Company e Technacy Mobile, quest'ultima dedicata al mercato spagnolo. L’evento - che ha visto la partecipazione record... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Mobile world congress 2026 cosa aspettarsi dal più grande show mobilequest’anno, gsma celebra il ventesimo anniversario del Mobile World Congress (MWC) a Barcellona, confermando la propria importanza come palcoscenico... Paura dell’Ai? Al Mobile World Congress 2026 sono i più giovani a trasmettermi fiducia‹ › 1 / 6 Valentini - Mobile World Congress 2026 ‹ › 2 / 6 Valentini - Mobile World Congress 2026 ‹ › 3 / 6 Valentini - Mobile World Congress 2026 ‹... Aggiornamenti e notizie su Mobile World Congress Cosa abbia visto (e cosa ci ha colpito) al Mobile World Congress 2026Come sta cambiando il settore delle telecomunicazioni? Dalle reti all’intelligenza artificiale, dai prodotti agli ecosistemi tutti i trend dal Mobile World Congress di Barcellona, il principale ... tg24.sky.it Mobile World Congress 2026: l’impatto dell’IA sul futuro della tecnologiaScopri come l'intelligenza artificiale influenzerà il Mobile World Congress 2026 e le novità in arrivo nel settore tech. mrw.it