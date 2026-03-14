Ad Altamura, il 14 marzo 2026, si è parlato di Domi Martimucci, noto come ‘il piccolo Zidane’, e della sua famiglia. La sorella, Lea Martimucci, architetto, ha dichiarato che Domi è stato la prima vittima dell’azzardomafie. La vicenda riguarda il coinvolgimento del ragazzo in episodi legati a fenomeni criminali e la sua relazione con queste dinamiche.

Altamura (Bari), 14 marzo 2026 - Lea Martimucci, architetto, sorella di Domi, ‘il piccolo Zidane’, “prima vittima dell’azzardomafie ”. Quando parla del fratello Domenico, un bellissimo ragazzo ucciso a 27 anni, calciatore dilettante con il sogno della serie A, dice “è andato via”. Ammazzato per caso in un attentato ad Altamura (Bari), nel circolo fatto saltare in aria, l’ordine era partito da un boss che voleva dare un segnale. I ragazzi difficili e il coraggio di scegliere Era il 5 marzo 2015. I responsabili sono stati puniti? “Sì, le ultime sentenze sono arrivate a febbraio, il mandante era già stato condannato a 30 anni. Alla fine tutti gli attori sono stati consegnati alla giustizia, grazie al lavoro delle forze dell’ordine che non hanno mai abbandonato il caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La storia di Domi Martimucci, ‘il piccolo Zidane’: “Mio fratello prima vittima dell’azzardomafie”

Articoli correlati

Il fratello del piccolo Di Matteo, "Non perdonerò mai mio padre". Trent'anni fa l'omicidio ordinato da Brusca«Il suo omicidio lo ordinò Giovanni Brusca, che per un periodo aveva vissuto con noi, a casa nostra.

Leggi anche: Coppa del mondo di sci: la prima volta è una festa. Livigno è nella storia con il suo Piccolo ma grande Tibet

Approfondimenti e contenuti su Domi Martimucci

Temi più discussi: Altamura, torna la Giornata della Legalità: il ricordo di Domi Martimucci vive nelle scuole; Giornata della legalità in ricordo di Domi Martimucci: scuole protagoniste il 5 marzo 2026; Giornata della legalità ad Altamura ricordando Martimucci, il piccolo Zidane; Nuovo PUG Altamura, oggi incontro pubblico: i progettisti presentano parchi, servizi e rigenerazione urbana della città.

La storia di Domi Martimucci, ‘il piccolo Zidane’: Mio fratello prima vittima dell’azzardomafieIl calciatore che sognava la serie A è stato ucciso la notte del 5 marzo 2015. La sorella Lea: La giustizia è arrivata ma lottiamo ancora per il riconoscimento di vittima innocente. Il nostro lavoro ... quotidiano.net

Domi Martimucci ucciso ad Altamura da una bomba, la sorella Lea: «Grazie a quelli che combattono la mafia, sono i nostri numeri 10»«Siamo orgogliosi, vogliamo sottolineare la gratitudine verso questi uomini e queste donne che nel silenzio continuano a salvaguardare sia le nostre vite che il nostro futuro. Siamo veramente grati ... informazione.it

Altamura, torna la Giornata della Legalità: il ricordo di Domi Martimucci vive nelle scuole - facebook.com facebook