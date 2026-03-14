Dopo la partita, l'allenatore ha commentato il rendimento della squadra, affermando che gli è piaciuto. Ha inoltre sottolineato che il gruppo lavora da quattro mesi e ha ringraziato pubblicamente i giocatori. Ha precisato di non voler entrare nelle polemiche e di non parlare degli arbitri. Nessuna altra questione è stata sollevata nel suo intervento.

IL DOPO PARTITA. «Questo è un grande gruppo, che tira da quattro mesi. Chiedo tanto e voglio ringraziare pubblicamente la squadra». Mister Palladia il pareggio e taglia corto sulle polemiche. «Gli episodi? Io non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri». Taglia corto Raffaele Palladino sulle polemiche esplose dopo il pari di Krstovic con l’Inter a San Siro. Soddisfatto il tecnico anche per essersi riscattato dopo il 6-1 da parte del Bayern Monaco. «Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi - dice a Dazn - e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «La squadra mi è piaciuta». Palladino: niente polemiche, non parlo di arbitri

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